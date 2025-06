Dalmine, auto si ribalta nella notte: quattro giovani feriti alla rotonda dell’antenna in viale Locatelli - Foto

Divelta la segnaletica stradale

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, finendo per capovolgersi e provocando danni a diversi elementi di arredo urbano: colpiti e divelti segnaletica stradale, parapedoni e paracolpi installati nei pressi di un’antenna stradale.

Feriti lievi: estratti dall’auto

Fortunatamente, nonostante la dinamica impressionante dell’incidente, i quattro occupanti hanno riportato solo ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale, al Papa Giovanni, per accertamenti. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause esatte del ribaltamento. Al momento non si esclude l’alta velocità o una distrazione alla guida. Viale Locatelli è rimasto parzialmente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. La circolazione è tornata regolare nella notte.