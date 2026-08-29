Dalmine, polemica sul rondò con la corsia dell’e-Brt. Il sindaco: «Pericoloso»

Il riassetto del trasporto pubblico locale legato alla nuova linea e-Brt fa storcere il naso a molti anche a Dalmine. Alle polemiche che hanno animato l’estate sui social, però, dopo quasi un mese di operatività si stanno aggiungendo anche i primi riscontri concreti.

Il caso della rotatoria

A far discutere maggiormente la rotatoria in prossimità dello svincolo autostradale A4, tagliata dalla corsia preferenziale per i nuovi bus elettrici. Oggetto prediletto dei post della vigilia, la rotatoria è stata al centro anche delle relazioni presentate dall’amministrazione comunale nelle diverse fasi dell’iter di realizzazione della nuova linea. «Siamo sempre stati estremamente contrari – dichiara il sindaco, Francesco Bramani –. Già in sede di conferenza dei servizi avevamo sottolineato la pericolosità della soluzione, nonché la sua inutilità visto l’alleggerimento del traffico derivante dal nuovo svincolo autostradale e dal relativo casello ridisegnato». A gettare benzina sul fuoco, giovedì 27 agosto, il primo incidente all’altezza della rotonda in questione, che ha visto coinvolti un bus e-Brt e due moto. Un incidente definito «prevedibile» dagli uffici dalminesi, che avevano evidenziato nelle relazioni degli scorsi mesi anche questa criticità. Alla base, però, profondi dubbi e criticità: «Le ricadute su Dalmine sono svariate e negative» ribadisce Bramani.

«Confronto in corso»

«Il confronto con il Comune di Dalmine è tuttora in corso e siamo disponibili a esaminare insieme le criticità segnalate, verificando sulla base dei dati e delle condizioni tecniche quali interventi possano essere concretamente attuati – replica Atb –. L’avvio dell’e-Brt, come ogni importante riorganizzazione della rete, richiede una fase di monitoraggio e assestamento».

La nuova linea 52

Tra le segnalazioni anche quella di Claudio Oberti, cittadino dalminese, che consapevole dell’attenzione catalizzata dalla nuova linea chiede invece che si metta mano alle fermate della neonata linea 52, che collega la città, partendo dalla Celadina, con Sabbio di Dalmine. «Questa tratta – spiega Oberti –, nella sua precedente versione, collegava in modo efficiente i vari comuni di Dalmine, Treviolo, Lallio e i quartieri dell’hinterland sud-ovest di Bergamo (Villaggio degli sposi-Ospedale Papa Giovanni XXIII, San Tomaso) al centro, proseguendo poi verso i paesi a nord-est della città». La nuova versione, tuttavia, «prevede sul territorio di Dalmine l’ultima fermata in direzione Bergamo in via Buttaro, in centro, saltando poi direttamente a Treviolo e scavalcando completamente le frazioni di Sforzatica Sant’Andrea e Santa Maria». In direzione Sabbio e Levate è presente una fermata in via Filzi, in prossimità dell’incrocio con via Rezzara, ma «risulta incomprensibile come la stessa fermata non sia stata prevista anche nella direzione opposta, dove garantirebbe alle frazioni di Sforzatica un accesso agevole alla linea 52 in direzione Bergamo».

«Nuova fermata, iter avviato»