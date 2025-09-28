Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Domenica 28 Settembre 2025

Dalmine: «Svincolo A4, a novembre apre l’ultimo collegamento»

LA NOVITÀ . In Consiglio gli aggiornamenti sulla smobilitazione del cantiere. Previsti 1,6 milioni per riqualificare le piscine. Sì al bilancio consolidato.

Stefano Vailati
Stefano Vailati

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il casello di Dalmine dell’A4 dopo l’inaugurazione del nuovo svincolo
Il casello di Dalmine dell’A4 dopo l’inaugurazione del nuovo svincolo

dalmine

Approvato in Consiglio comunale a Dalmine il bilancio consolidato, ultimo documento sull’esercizio 2024 dell’amministrazione. Nel consolidato il bilancio consuntivo viene integrato con i bilanci delle società partecipate parte del Gruppo di amministrazione pubblica, in questo caso Uniacque e Asc Dalmine sociale – quest’ultima consolidata per la prima volta quest’anno.

L’approvazione del bilancio consolidato

Insieme al bilancio la Giunta ha presentato all’assemblea una relazione di gestione che vede Dalmine come comune virtuoso per quanto riguarda i tempi medi di pagamento, inferiori di sette giorni alla media nazionale, e il limite di indebitamento, in calo negli ultimi anni. Anche sullo stock del debito, ovvero la quota capitale di mutui che il Comune deve restituire, si conferma la tendenza al ribasso perseguita dall’amministrazione, che prevede lo stesso risultato per il bilancio 2025. «Il bilancio consolidato conferma la solidità dei conti del Comune – ha dichiarato l’assessore competente, Tommaso Perani –: abbiamo investito tanto in opere pubbliche, ma continuiamo a ridurre il debito e a pagare i fornitori in tempi sempre più rapidi. Questi dati dimostrano il nostro modo di amministrare responsabilmente».

Sempre in tema di bilancio, il Consiglio ha approvato alcune modifiche a quello di previsione per il periodo 2025/2027. Tra le voci più significative si trovano maggiori entrate correnti, in virtù di quattro bandi vinti presso Regione, Provincia e Fondazione Cariplo, di cui beneficeranno fra gli altri Polizia locale e biblioteca. Ottomila euro verranno invece messi sul piatto per l’apertura di tre posizioni di tirocinio della durata di un anno ciascuna all’interno dell’amministrazione comunale ai quali si aggiungono, alla voce uscite, gli investimenti per i lavori di riqualificazione della piscina comunale (1,6 milioni), già in corso, il parco di via Carristi a Sabbio (80mila euro) e il collegamento in fibra ottica del sistema di videosorveglianza della Polizia Locale, al fine di ridurne la vulnerabilità alle condizioni meteo (70mila euro).

Il cantiere dello svincolo dell’A4

Al termine della seduta, un’interrogazione del gruppo consiliare «Nostra Dalmine» ha affrontato il tema del cantiere del casello A4. Partendo dal ripristino della viabilità, avvenuto lo scorso febbraio, il gruppo di opposizione ha chiesto delucidazioni sullo stato dei lavori, «dal momento che – hanno dichiarato i consiglieri – il cantiere è ancora in essere, ma pare smobilitato, e i lavori viabilistici non si sono ancora conclusi, mancando l’apertura della corsia di accelerazione che collega direttamente la rampa di salita sulla Tangenziale Sud con quella di discesa verso la rotonda di Stezzano, prevista dal progetto del nuovo svincolo». Sulla questione si è espressa l’assessore Sara Simoncelli, riferendo uno stato di completamento dei lavori pari al 98%. «Per la riapertura – ha dichiarato Simoncelli – manca solamente la realizzazione di due transizioni tra il new-jersey esistente del cavalcavia della tangenziale di Bergamo e le nuove barriere da noi installate a monte e a valle. Di conseguenza, la smobilitazione del cantiere è prevista per la prima metà di novembre».

Simoncelli ha riferito anche riguardo la realizzazione della ciclopedonale fra Sabbio e Stezzano, il cui termine è previsto a giorni. L’inaugurazione, tuttavia, rimane subordinata al completamento complessivo dei lavori dello svincolo e slitterà, per questo, al prossimo novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalmine
Bergamo
Stezzano
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Bilancio Statale
Tommaso Perani
Sara Simoncelli
Uniacque
regione
Provincia
Fondazione Cariplo