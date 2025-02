Donna urla e fa fuggire il ladro entrato in casa: fermato e denunciato

Protagonista coraggiosa è una donna di Treviglio che abita nella zona nord cittadina, residente in una villetta alla quale il malfattore ha avuto accesso scavalcando la recinzione. L’episodio mercoledì scorso 12 febbraio verso le 18, quando il ladro ha preso di mira la casa dove la donna abita con la propria famiglia. Con sé aveva un zaino, contenente attrezzi per lo scasso che ha iniziato a utilizzare per forzare la porta d’ingresso dell’abitazione, all’interno della quale c’era però la proprietaria. Appena accortasi di quanto stava succedendo non si è persa d’animo e ha iniziato a urlare nella speranza di intimorire lo scassinatore, ma anche richiamare l’attenzione dei vicini.

Un’azione che ha sortito gli effetti sperati. Il malvivente, infatti, ha rinunciato al tentativo d’incursione e a quel punto ha abbandonato l’area e si è precipitato in strada. La centrale operativa della polizia locale, allertata dalla donna, sul posto ha inviato una pattuglia.

Gli agenti hanno perlustrato in lungo e in largo l’area, individuando poi il soggetto sospetto. L’uomo è stato poi riconosciuto dalla donna, che al comando ha presentato denuncia nei suoi confronti: si tratta di un 55enne romeno senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati simili, inoltre raggiunto da provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza.