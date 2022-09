Donne maltrattate, già 152 casi nel 2022. «Figli spesso usati come arma di ricatto»

Il dato è come sempre impressionante perché nasconde quantomeno altrettante nuove situazioni di violenza domestica. Da gennaio a ieri ben 152 donne si sono rivolte allo sportello antiviolenza Sirio di Treviglio: di queste, 71 sono state prese in carica dalle operatrici, ovvero avviate in specifici percorsi di aiuto, mentre 8 – con altrettanti figli – sono state allontanate dal compagno o marito violento e collocate a vivere in strutture protette . E c’è un fenomeno, non nuovo ma che pare essersi acuito quest’anno, che caratterizza molti dei casi arrivati all’attenzione di Sirio: «Se è vero che, nella maggior parte dei casi, quando si interrompe la convivenza finisce la violenza fisica – spiega Cinzia Mancadori, responsabile del Centro antiviolenza Sirio –, purtroppo molto spesso quella forma di controllo possessivo e psicologico continua, soprattutto quando c’è la presenza di figli. Il figlio rimane quell’elemento che consente all’uomo violento di continuare ad agire verso la ex con minacce e violenze».