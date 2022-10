È l’ambulanza più tecnologica d’Italia: la dona il Lions Host Treviglio a Croce Rossa

Treviglio. Il mezzo acquistato nel giro di pochi mesi, dopo un appello e grazie alla sensibilità di soci e sponsor. Sarà consegnato ufficialmente sabato 22 ottobre, alle 16, in piazza del Comune. È stato esposto alla fiera del soccorso di Montichiari proprio per le sue caratteristiche, che la rendono l’unica del genere per il momento in uso in tutto il Paese. Costa 140.000 euro, il triplo di una normale ambulanza.