Ferì l’uomo che minacciava il figlio a Romano: non si esclude la legittima difesa

Al momento è indagato a piede libero per lesioni aggravate. Ma la sua posizione potrebbe alleggerirsi. Il pm Fabio Magnolo sta facendo accertamenti approfonditi sulla dinamica dell’episodio e non è escluso che possa entrare in gioco la scriminante della legittima difesa, che scagionerebbe il 45enne indiano intervenuto mercoledì mattina per neutralizzare un rapinatore intento a minacciare con una pistola (risultata una scacciacani) il figlio e un amico. Il malvivente, un 47enne italiano pluripregiudicato di Fontanella, è in cella in attesa dell’interrogatorio di convalida.

La dinamica di quanto accaduto

Tutto è iniziato intorno alle 7.30 sul pullman che portava per lo più studenti agli istituti scolastici superiori di Romano. Il ragazzo indiano e l’amico sono saliti sul bus all’altezza del paese della Bassa orientale dove vivono.

Il 47enne, salito a Fontanella, li ha avvicinati e ha intimato ai due di consegnare soldi e cellulari. Per essere più convincente ha estratto la pistola, priva del tappino rosso, cercando di non farsi notare dagli altri studenti che affollavano il mezzo pubblico. Ma qualcuno ha capito e presto sul pullman sono cominciate a circolare agitazione e paura. Approfittando di un momento di distrazione del 47enne, il ragazzino indiano è riuscito a chiamare col telefonino il padre che lavora in un’azienda agricola di Romano.

Quando il bus è arrivato nei pressi della stazione dei bus a Romano si sono precipitati tutti fuori. Anche il 47enne, che ha continuato a tenere sotto tiro i due studenti. Ma è arrivato il 45enne che, vedendo il figlio e l’amico minacciati con una pistola, si è scagliato contro il malvivente. Durante la colluttazione l’ha ferito in modo non grave al braccio. Subito dopo sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno arrestato il rapinatore.

La reazione del padre del ragazzo minacciato