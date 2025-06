Sul bus con la pistola, minaccia due minori: panico a Romano

Momenti di terrore mercoledì mattina su un autobus della società Arriva che trasportava gli studenti verso la stazione di Romano di Lombardia: un uomo armato di pistola è salito sul bus e ha minacciato due ragazzi minorenni di origini indiane, intimando loro di consegnare soldi e cellulari.

Panico tra i passeggeri, erano le 7.30, quasi tutti ragazzi diretti a scuola: quando l’uomo ha estratto la pistola, poi rivelatasi una scacciacani, hanno iniziato a urlare.

L’autista ha fermato il bus

L’autista ha subito fermato il pullman nel piazzale della stazione e ha fatto scendere tutti i passeggeri che sono scappati in preda alla paura.

Il bandito, un pregiudicato italiano di 47 anni di Fontanella conosciuto nella zona, anche lui sceso dal bus ha continuato a tenere sotto minaccia dell’arma i due indiani, urlando loro contro, ma uno è riuscito ad approfittare del caos per contattare il padre e spiegargli in pochi attimi cosa stava succedendo.

Nel frattempo i due amici si sono spostati a passo lento verso via Belvedere, dove si trovano le scuole, e in pochi minuti è arrivato il padre del minorenne indiano, che abita in zona. Nonostante il 47enne impugnasse la pistola, l’uomo - 45 anni - si è gettato su di lui ed è nata una violenta colluttazione.

Estratta una roncola

In quel momento la strada era affollata da studenti che stavano entrando nelle scuole e hanno assistito alla scena: alcuni hanno fermato una pattuglia della Polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale, che si trovava in via Belvedere per i consueti servizi di pattuglia.

Mentre gli agenti accorrevano, il padre del ragazzo ha estratto una roncola e ha ferito il 47enne a un braccio, provocandogli un taglio fortunatamente poco profondo. La Polizia locale ha immediatamente chiesto i rinforzi dei carabinieri, che hanno inviato le due pattuglie più vicine, dalle Stazioni di Romano e Urgnano. Intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio. I carabinieri sono praticamente saltati addosso ai due litiganti e li hanno immobilizzati. Il rapinatore ferito e sanguinante è stato medicato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Romano in codice verde.

Un arresto e una denuncia

La sua pistola, una scacciacani senza tappo rosso, è stata sequestrata e lui portato in caserma e arrestato. Visti i precedenti, è stato trasferito in carcere dove si trova in attesa della convalida da parte del gip. Il padre del ragazzo, rimasto illeso, è stato invece denunciato per porto abusivo della roncola e per lesioni.

La società di trasporti Arriva fa sapere di «essere a disposizione degli inquirenti, ai quali ha già fornito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti sull’autobus».