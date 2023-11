Fornovo, raffica di furti: nel mirino anche la casa del sindaco

Approfittando dell’assenza del primo cittadino e della compagna, i ladri hanno raggiunto la villetta di Carminati passando dal giardino della casa adiacente per poi forzare la finestra e introdursi in casa dalla camera da letto. Stando a quanto potuto ricostruire finora, la banda era composta in tutto da sei elementi che per spostarsi si sono serviti, probabilmente, di un furgoncino.

L’allarme è scattato

«Quando è scattato l’allarme da remoto - spiega Carminati - mi trovavo in Comune, appena terminato il turno di lavoro. Immediatamente mi sono precipitato a casa ma, quando sono arrivato, non c’era già più nessuno». Nel corso del blitz, durato una decina di minuti in tutto, sono stati sottratti alcuni gioielli in oro: una refurtiva il cui valore si aggira intorno a diverse migliaia di euro. Noncuranti dell’antifurto scattato a seguito dell’effrazione, i ladri hanno comunque trovato il tempo per passare in rassegna anche l’altra camera da letto e per devastare gli interni dell’abitazione, come armadi, vetri e mobili, compromettendone, persino, anche l’impianto elettrico. Danni che, stando a una prima stima, ammonterebbero, anche in questo caso, a svariate migliaia di euro.