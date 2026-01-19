Fornovo, si sente male in azienda: muore camionista di 54 anni
LA TRAGEDIA. Si è sentito male in cabina dopo aver scaricato il suo mezzo alla Art Cosmetics. Inutili i soccorsi.
Si è sentito male mentre si trovava nella cabina del suo mezzo pesante, parcheggiato all’interno di un’azienda di Fornovo San Giovanni. Non c’è stato nulla da fare per un camionista di 54 anni, di nazionalità romena e residente a Fornovo, stroncato da un infarto nella mattinata di lunedì 19 gennaio.
L’allarme è scattato poco dopo le 8.20, quando un altro autotrasportatore, di passaggio nella zona, ha notato una gamba sporgere dalla cabina del camion e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto, in via Guglielmo Marconi, davanti alla Art Cosmetics – azienda specializzata nella produzione di cosmetici – sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza, oltre al personale di primo soccorso aziendale e alla Croce Rossa di Treviglio. All’arrivo dei soccorritori, però, le condizioni dell’uomo erano già disperate.
Secondo quanto ricostruito, il camionista era arrivato intorno alle 8 per scaricare il carico: le operazioni erano state effettuate dagli addetti dell’azienda, dopodiché l’uomo era risalito in cabina in attesa di ripartire. A quel punto sarebbe stato colto dal malore fatale.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Treviglio e i funzionari dell’Ats per gli accertamenti del caso.Dopo le verifiche, è stato dato il via libera alla sepoltura.
