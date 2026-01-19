Fornovo, si sente male in azienda: muore camionista di 54 anni

L’allarme è scattato poco dopo le 8.20, quando un altro autotrasportatore, di passaggio nella zona, ha notato una gamba sporgere dalla cabina del camion e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto, in via Guglielmo Marconi, davanti alla Art Cosmetics – azienda specializzata nella produzione di cosmetici – sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza, oltre al personale di primo soccorso aziendale e alla Croce Rossa di Treviglio. All’arrivo dei soccorritori, però, le condizioni dell’uomo erano già disperate.