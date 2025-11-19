Frode all’Iva da 90 milioni: indagato anche un cittadino cinese a Treviglio

La Guardia di Finanza di Firenze, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha smantellato un’organizzazione criminale di origine cinese accusata di una frode all’Iva da 90 milioni di euro. L’operazione, coordinata dalle procure europee di Bologna e Torino, ha portato a due custodie in carcere, quattro obblighi di dimora e sequestri per un totale di 19 milioni di euro.