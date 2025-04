Frontale a Bolgare, apprensione per una bimba di un anno coinvolta nell’incidente

Una bambina di un anno è tra i feriti di un frontale avvenuto a Bolgare intorno alle 13.30 di giovedì 24 aprile. Un piccolo van e un’auto si sono scontrati in via dei Livetti . Sul posto sono accorse tre ambulanze e due automediche e i carabinieri per i rilievi.

Quattro in totale le persone ferite: oltre alla bimba anche altre tre donne di 24, 49 e 53 anni. Tutte sono state trasportate in ospedale, tra Papa Giovanni e Gavazzeni in codice giallo. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.