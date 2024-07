Frontale a Spino d’Adda nel cremonese, grave 40enne di Treviglio

Un brutto incidente frontale è avvenuto alle 15.30 di giovedì 4 agosto su un rettilineo della Paullese nei pressi del ponte sul fiume a Spino d’Adda nel cremonese. Le auto si sono scontrate violentemente: i due conducenti si sono feriti in modo grave. A preoccupare maggiormente è un 40enne di Treviglio che è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al Niguarda, con un brutto trauma cranico e toracico. L’altra persona coinvolta un giovane di 26 anni con un trauma più lieve a torace e all’addome, è stato portato in ambulanza in codice giallo al San Raffaele di Milano, le sue condizioni non destano preoccupazione