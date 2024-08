Fuori strada nella notte a Treviglio: muore 23enne - Foto

Tragedia nella notte tra il 28 e il 29 agosto lungo via Bergamo, a Treviglio: un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima dell’una. Stando a quanto potuto ricostruire finora il ragazzo avrebbe, per cause ancora in fase di accertamento, perso il controllo del mezzo che è finito per ribaltarsi su se stesso senza, fortunatamente, coinvolgere altri veicoli.