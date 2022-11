Furto al bar, non ci sono soldi: rubano caramelle e le offerte per i malati di leucemia

«Avviso ai ladri, non ci sono soldi all’interno, smettetela di rompere la porta, grazie»: dopo due colpi in un anno i proprietari del Garden Bar di Treviglio avevano pensato bene di appendere questo cartello fuori dalla porta del locale di via Cesare Battisti . Ma non è bastato: i malviventi hanno forzato nuovamente la porta d’ingresso del locale pubblico poco dopo la chiusura nella serata di venerdì 18 novembre. La cassa però era veramente vuota e, per non andarsene a mani vuote, i ladri hanno pensato di portarsi via liquirizie, caramelle e persino le offerte contenute nel barattolo per aiutare i malati di leucemia . A dare l’allarme ed avvisare i proprietari del terzo colpo subito è stato un cliente, poco dopo le 22 di ieri sera, che ha visto l’ingresso dell’esercizio pubblico forzato.