Cronaca / Pianura
Lunedì 22 Dicembre 2025

Furto notturno al Bar Magic di Caravaggio: portati via contanti e bottiglie

NELLA NOTTE. Colpo nella notte al Bar Magic di Caravaggio: due uomini incappucciati hanno sfondato le porte in vetro e rubato contanti, elettrodomestici e bottiglie. Indagano i carabinieri.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il bar Magic di Caravaggio: furto di bottiglie di vino e spumante e svuotata la cassa
Il bar Magic di Caravaggio: furto di bottiglie di vino e spumante e svuotata la cassa

Furto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre al Bar Magic di Caravaggio. Il colpo è stato messo a segno nelle prime ore del mattino, quando due uomini con il volto coperto hanno preso di mira il locale. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno sfondato due porte in vetro: una che dà sul cortile e quella sul retro del bar. Una

Il portone di accesso a Caravaggio rotto
Il portone di accesso a Caravaggio rotto

volta all’interno, hanno rovistato nel locale riuscendo a portare via circa 700 euro in contanti dalla cassa, oltre a un microonde, il televisore e diverse bottiglie di vino e spumante, per un valore stimato di circa 400 euro.

Il titolare del bar sospetta che possa trattarsi di due avventori già noti, che nei giorni precedenti avrebbero creato problemi all’interno del locale. Un’ipotesi ora al vaglio degli inquirenti. Sul furto indagano i carabinieri di Caravaggio, che stanno acquisendo elementi utili per risalire ai responsabili, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza all’interno del locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caravaggio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Tempo libero
Vita quotidiana
Patrik Pozzi
Carabinieri