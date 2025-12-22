Furto notturno al Bar Magic di Caravaggio: portati via contanti e bottiglie
NELLA NOTTE. Colpo nella notte al Bar Magic di Caravaggio: due uomini incappucciati hanno sfondato le porte in vetro e rubato contanti, elettrodomestici e bottiglie. Indagano i carabinieri.
Furto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre al Bar Magic di Caravaggio. Il colpo è stato messo a segno nelle prime ore del mattino, quando due uomini con il volto coperto hanno preso di mira il locale. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno sfondato due porte in vetro: una che dà sul cortile e quella sul retro del bar. Una
volta all’interno, hanno rovistato nel locale riuscendo a portare via circa 700 euro in contanti dalla cassa, oltre a un microonde, il televisore e diverse bottiglie di vino e spumante, per un valore stimato di circa 400 euro.
Il titolare del bar sospetta che possa trattarsi di due avventori già noti, che nei giorni precedenti avrebbero creato problemi all’interno del locale. Un’ipotesi ora al vaglio degli inquirenti. Sul furto indagano i carabinieri di Caravaggio, che stanno acquisendo elementi utili per risalire ai responsabili, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza all’interno del locale.
