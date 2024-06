Gafforelli è il nuovo sindaco di Romano: al ballottaggio ha ottenuto il 53,55%

L’affluenza definitiva

Urne chiuse, cresce l’attesa per scoprire chi sarà il nuovo sindaco di Romano di Lombardia . C’è il dato definitivo dell’affluenza , che si ferma al 52,31%. In calo rispetto al ballottaggio del 2019, quando si recò alle urne il 59,3% degli aventi diritto. I votanti sono stati 7.640. Le schede bianche 34 e nulle 66.

Come era andato il primo turno

In occasione del primo turno delle amministrative, 15 giorni fa, i votanti sono stati 9.263 pari al 63,43%. Al primo turno delle amministrative del 2019 i votanti furono 10.157 pari al 71,90%. Al turno di ballottaggio del 2019 si erano recati a votare 1.779 elettori in meno rispetto al primo turno (59,3%).

L’affluenza del ballottaggio

Alle 10 di domenica il dato ufficioso parlava di un’affluenza intorno al 7%. La prima rilevazione ufficiale, quella delle 12, ha dato i votanti oltre il 14%, mentre alle 19 il dato di affluenza è stato del 34,39%. In serata, verso le 21, i seggi non erano affollati e le operazioni di voto in un orario solitamente critico per l’affluenza sono procedute speditamente. Alle 23 il dato finale dei votanti alla chiusura della prima giornata elettorale è stato del 41,44%.