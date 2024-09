«Gina» scopre 245 piante di cannabis illegali: arrestato agricoltore di 44 anni

L’operazione si è svolta il 19 settembre in un’azienda agricola del comune di Canonica, dove i militari, supportati dall’unità cinofila e il cane «Gina», hanno trovato 245 piante di cannabis, oltre a più di un chilo di infiorescenze essiccate, pronte per essere vendute. Le piante erano coltivate sia all’aperto sia in serre attrezzate.