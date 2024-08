Giovane esagera con l’alcol e sviene per strada: soccorso a Dalmine

Un gruppo di giovani è stato trovato in stato di ebbrezza nella notte tra domenica e lunedì 26 agosto nel sottopasso dell’autostrada A4, a Dalmine. Precisamente il fatto è accaduto all’inizio di via 7 luglio 1927, la stradina che si dirama da viale Antonio Locatelli per poi sbucare in via Brigata di Dio, nei pressi del centro sportivo «Pietro Frigeni».

A trovarli in evidente stato di alterazione, verso l’1,45, una pattuglia di Sorveglianza italiana impegnata nell’attività di controllo della città, con particolare attenzione alle zone ritenute sensibili, specialmente di notte A far preoccupare, in particolare, le condizioni di uno di loro, un giovane di vent’anni, che era in terra, svenuto, probabilmente in un principio di stato comatoso a causa dell’abuso di sostanze alcoliche. A trovarli in evidente stato di alterazione, verso l’1,45, una pattuglia di Sorveglianza italiana impegnata nell’attività di controllo della città, con particolare attenzione alle zone ritenute sensibili, specialmente di notte.

Individuato un ragazzo di 20 anni svenuto, probabilmente in un principio di stato comatoso a causa dell’abuso di sostanze alcoliche

Trasportato in ospedale