Giù lo scheletro di cemento, ultimo simbolo del degrado a Zingonia - Foto

Crolla uno degli ultimi simboli del degrado che fu a Zingonia. È in corso nella giornata di sabato 28 settembre la demolizione dello scheletro di cemento che da quasi vent’anni sorgeva nei confini di Osio Sotto, su Corso Europa, sull’area nota come quella dell’ex cinema Maxime. Lo si può considerare un evento storico per il quartiere. Ed, infatti, è stato lo stesso sindaco di Osio Sotto Corrado Quarti ad annunciarlo orgogliosamente sulla sua pagina personale di Facebook. Lo ha fatto evidenziando come l’intervento in corso metterà definitivamente fine ai problemi di spaccio e prostituzione che la struttura abbandonata ha causato negli ultimi anni sul territorio, e in particolare nella zona abitata vicina.