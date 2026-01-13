Burger button
Cronaca / Pianura
Martedì 13 Gennaio 2026

Grassobbio, operazione dei carabinieri nel Parco del Serio. Un arresto per spaccio e detenzione d’arma da fuoco

I CONTROLLI. Oltre venti militari coinvolti, anche in abiti civili, con unità cinofila e il supporto dell’elicottero.

Redazione Web
Redazione Web
L’operazione dei carabinieri
L’operazione dei carabinieri

Grassobbio

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato un 30enne per spaccio e detenzione illegale di arma da fuoco, durante un servizio di controllo nel Parco del Serio, a Grassobbio.

L’operazione dei carabinieri

Un’attività che ha coinvolto oltre venti militari dell’Arma, appartenenti a diversi reparti, in uniforme e in abiti civili, con l’utilizzo di più veicoli e mezzi dedicati, anche per attività di osservazione e intervento discreto. Con il coinvolgimento anche dei carabinieri di altre stazioni dipendenti dalla Compagnia di Bergamo, per garantire un controllo capillare dell’area e delle sue vie d’accesso. Fondamentale la presenza dell’unità cinofila di Orio al Serio, per il rastrellamento delle zone boschive e la ricerca di eventuali nascondigli di sostanze stupefacenti, nonché di due militari in bicicletta per il controllo dinamico di sentieri e piste ciclopedonali, difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali. In supporto, anche l’elicottero per il monitoraggio e il coordinamento delle operazioni.

Fermati tre acquirenti

Durante il servizio, a seguito di una preliminare attività di osservazione, i militari hanno individuato un punto di presunta cessione di sostanze, lungo una delle varie strade sterrate che attraversano il parco. Rapidamente, sono stati fermati tre acquirenti, che hanno riferito di essersi recati lì per acquistare stupefacenti, riconoscendo l’uomo che poco prima li aveva contattati o incontrati sul posto.

Arrestato un 30enne

I carabinieri hanno quindi fermato il presunto spacciatore, un cittadino classe 1995, di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e irregolare in Italia, che stava cercando di allontanarsi in bicicletta. Perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo calibro 32, con tre cartucce inserite, ulteriori munizioni, cinque dosi di sostanze - tra cocaina ed eroina - un coltello serramanico, 2.406 euro in contanti e un telefono, con ulteriori accertamenti in corso per verificare la provenienza dell’arma. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma comune da sparo, quindi trasferito in carcere a Bergamo.

Grassobbio
Bergamo
Orio al Serio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Carabinieri