«Gronda Nord». Sì al progetto: lavori da marzo

Gronda Nord: una bretella di poco meno di un chilometro

La descrizione del tracciato della Gronda Nord

Il tracciato, che si estenderà a nord di Sforzatica e a sud di Treviolo , prevede un primo ramo stradale che, partendo dallo svincolo di Albegno , andrà in direzione est-ovest fino alla prima rotatoria (con un diametro di 59 metri) prevista a circa metà strada. Da qui si diramerà il secondo tronco, con asse nord-sud, fino all’incrocio tra viale Rimembranza e via Buttaro. Qui la seconda rotonda, che avrà un diametro di 40 metri. Prevista anche una pista ciclabile, che sarà gestita con un appalto a parte.

Le considerazioni politiche



«Fondamentalmente - commenta il sindaco Francesco Bramani - andiamo a sopperire a una carenza: all’epoca, quando sono stati fatti i lavori alla 470, doveva essere prevista questa bretella che non è stata però realizzata. È un’opera che ci chiedono in tantissimi da anni e che finalmente, grazie al contributo regionale, riusciremo a realizzarla. Non ci sarà più imbuto all’uscita di Sforzatica Santa Maria e avremo uno sbocco in più sulla 470»