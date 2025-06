Il Carcano di Treviglio in festa per i 190 anni: è fra i 3 asili più antichi d’Italia

Sabato 14 giugno sarà una data speciale per la scuola materna Carcano, l’Asilo trevigliese per eccellenza: nella tradizionale festa di fine anno con famiglie e bambini si celebreranno infatti i 190 anni di fondazione dell’istituzione, avvenuta appunto nel 1835 a iniziativa dell’abate Carlo Carcano.

Tra i primi in Italia

Da allora l’Asilo – che è uno dei primi tre aperti in Italia – è una realtà che, sfidando il tempo, ancora oggi si propone ai trevigliesi nel pieno del suo valore educativo. L’intuizione dell’abate Carcano che, vivendo da vicino la drammaticità di quei tempi difficili per famiglie e bimbi a carico, decise di avviare un vero e proprio sogno da trasformare in realtà: resta un esempio che rinnova lo spirito della disponibilità cristiana e ne fa, a distanza di quasi due secoli di attività, un’esperienza da ammirare.

Qualità ed efficienza

All’epoca si trattava di dare ai più piccoli un luogo idoneo al loro incontrarsi nella quotidianità, avendo persone adulte qualificate in grado di seguirli con amore e attenzione e nel segno di una religiosità forte e popolare. Da allora il Carcano ha attraversato i tempi e, via via, è diventato l’ambiente di formazione più caro alla tradizione trevigliese, avendo educato migliaia di concittadini, facendo loro apprendere non solo le «aste» (di antica memoria pre-elementari) bensì, approcciando, rispetto all’evolversi del tempo, le nuove e moderne esigenze educative, oggi sempre più fondamentali. Sino a diventare un luogo amato e prescelto dalle famiglie trevigliesi, che lo apprezzano per qualità ed efficienza.