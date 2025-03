In auto più di 400 grammi di hashish: arrestato un 19enne a Osio Sotto

La polizia di stato ha arrestato in flagranza un giovane di 19enne bergamasco per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente al rito direttissimo del 3 marzo, l’arresto è stato convalidato.

L’alt e la perquisizione

In auto più di 400 grammi di hashish

Quindi è stato invitato a scendere dall’auto per svuotare le tasche, facendo rinvenire un bilancino di precisione, cartine per sigarette, un flacone contenente liquido con principio di sostanza cannabinoide e denaro contante in vari formati per un totale di 500 euro. Perquisito il veicolo, sotto il sedile del conducente è stato trovato un marsupio con un tirapugni e un panetto da poco più di 88 grammi di hashish. Più in profondità, invece, sempre sotto al sedile, gli agenti hanno rinvenuto tre ulteriori panetti da 313 grammi complessivi e un salvadanaio con 240 euro all’interno.