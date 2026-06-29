Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE IL PUNTO INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Lunedì 29 Giugno 2026

Incendio alla centrale. Grassobbio senza luce, scattati tutti gli allarmi

IL CASO. I n un periodo di continui blackout elettrici dovuti alle alte temperature, nella notte tra sabato e domenica 28 giugno Grassobbio ha vissuto un’oretta completamente senza energia elettrica.

Lettura 1 min.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Incendio alla centrale. Grassobbio senza luce, scattati tutti gli allarmi
L’intervento dei vigili del fuoco l’altra notte alla centrale

Tutta colpa di un incendio che ha interessato la centrale elettrica che alimenta la corrente del paese: attorno all’1,30 della notte tra sabato e domenica 28 giugno, infatti, un rogo è scoppiato nella centrale. Sulle cause sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme – comunque limitate – e capire se l’episodio sia in qualche modo collegato al clima torrido di questi giorni. Sembra comunque che l’incendio sia partito da dell’olio che alimenta la colonna portante della centrale elettrica: in realtà nel giro di una decina di minuti la corrente è tornata in paese, perché Enel ha «riallineato» la distribuzione, alimentando la linea di Grassobbio da altre centrali del proprio circuito, come avviene in questi casi.

La corrente è saltata attorno all’1,30 e ha causato l’attivazione di tutti gli allarmi del paese, compresi quelli degli edifici comunali. Alla centrale erano intanto anche intervenuti con una squadra i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, comunque circoscritte, oltre ai tecnici di «E-distribuzione».

I disagi si sono però protratti per circa un’ora. Alla centrale sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e il sindaco Manuel Bentoglio. «La corrente è saltata attorno all’1,30 – spiega il primo cittadino – e ha causato l’attivazione di tutti gli allarmi del paese, compresi quelli degli edifici comunali. Ho quindi dovuto contattare la società di vigilanza perché li resettasse. All’1,57 ho ricevuto la chiamata dei carabinieri perché raggiungessi la centrale oggetto dell’incendio, dove mi sono infatti portato subito. Nel frattempo, però, la corrente era appunto rientrata in tutto il paese». Alla centrale erano intanto anche intervenuti con una squadra i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, comunque circoscritte, oltre ai tecnici di «E-distribuzione».

Nel giro di un’ora e mezza la situazione si era di fatto già normalizzata e il fatto che fosse piena notte ha creato disagi comunque limitati, il suono degli allarmi degli antifurti ha svegliato chi si era già coricato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grassobbio
Cariche pubbliche
governo
Politica
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Elettricità
Energia
Economia, affari e finanza
Incendio
Disastri, Incidenti
Manuel Bentoglio
Enel