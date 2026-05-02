Schianto contro l’inferriata di una ditta a Grassobbio: motociclista grave
LO SCHIANTO. Grave incidente stradale nella mattinata di sabato 2 maggio a Grassobbio, nella zona industriale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10,30 in via Padergnone, all’altezza del Winter Garden Hotel.
Grave incidente nella mattinata di sabato 2 maggio nella zona industriale di Grassobbio. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 10.30 in via Padergnone, dietro il Winter Hotel.
Secondo i primi rilievi, lo scontro è avvenuto tra u n ciclista di 50 anni e una moto con a bordo un uomo di 39 anni e una donna di 30. Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo per ragioni in via di accertamento, finendo fuori strada e schiantandosi contro l’inferriata di una ditta.
Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII: al momento dei soccorsi era cosciente. Ferite meno gravi per la donna mentre il ciclista ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Seriate e i carabinieri di Zanica per i rilievi del caso.
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