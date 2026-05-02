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Cronaca / Pianura Sabato 02 Maggio 2026

Schianto contro l’inferriata di una ditta a Grassobbio: motociclista grave

LO SCHIANTO. Grave incidente stradale nella mattinata di sabato 2 maggio a Grassobbio, nella zona industriale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10,30 in via Padergnone, all’altezza del Winter Garden Hotel.

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Schianto contro l’inferriata di una ditta a Grassobbio: motociclista grave
La moto sbalzata oltre la cancellata a Grassobbio
(Foto di Bedolis)

Grave incidente nella mattinata di sabato 2 maggio nella zona industriale di Grassobbio. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 10.30 in via Padergnone, dietro il Winter Hotel.

Secondo i primi rilievi, lo scontro è avvenuto tra u n ciclista di 50 anni e una moto con a bordo un uomo di 39 anni e una donna di 30. Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo per ragioni in via di accertamento, finendo fuori strada e schiantandosi contro l’inferriata di una ditta.

Schianto contro l’inferriata di una ditta a Grassobbio: motociclista grave
Il luogo dello schianto a Grassobbio
Schianto contro l’inferriata di una ditta a Grassobbio: motociclista grave
Schianto contro l’inferriata di una ditta a Grassobbio: motociclista grave
La moto sbalzata
Schianto contro l’inferriata di una ditta a Grassobbio: motociclista grave
L’intervento dei soccorritori

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII: al momento dei soccorsi era cosciente. Ferite meno gravi per la donna mentre il ciclista ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Seriate e i carabinieri di Zanica per i rilievi del caso.

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