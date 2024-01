Incidente tra Romano e Bariano, auto finisce in un campo

Per consentire lo svolgimento dei rilievi di legge da parte degli agenti del distretto di Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale e la rimozione dei veicoli attraverso l’impiego di 3 carri attrezzi, l’arteria è stata interdetta per diverse ore generando pesanti disagi e rallentamenti al traffico. La strada è stata riaperta poco prima delle 12. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice «verde»: sul posto, anche i vigili del fuoco.