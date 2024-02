Indagine per usura ed estorsione, sequestro di beni per 33 mila euro

È stato costretto a corrispondere 50 mila euro per ripagare un prestito di soli 14 mila: la vittima si è però rivolta ai carabinieri di Treviglio, che ora hanno indagato a piede libero cinque persone, tra i 21 e i 46 anni, accusate di atti persecutori, estorsione e usura. Sempre a loro, a Osio Sopra e Boltiere, i militari dell’Arma hanno anche sequestrato preventivamente (ai fini della confisca) auto e mobilio per 33 mila euro, sottoposti a un vincolo cautelare per equivalente, in attesa di ulteriori decisioni dell’autorità giudiziaria.