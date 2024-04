Keisy, il cane denutrito salvato dalla Polizia locale, cerca casa

Poteva finire veramente male per Keisy, una femmina di pastore tedesco di 3 anni e mezzo d’età, e invece può ora sperare di fare una vita migliore rispetto a quella vissuta fino a qualche giorno fa. Quando sono intervenuti gli agenti della polizia locale del distretto della Bassa orientale per liberarlo dalle pessime condizioni in cui si trovava. Ora il cane è stato affidato ad una associazione, «Animalibera» di Grignano che si occupa del benessere degli animali, e potrà essere dato in adozione ad una famiglia o ad una persona che lo voglia trattare bene. Il cane, visitato dai veterinari dell’Ats, non ha malattie. Ma quando gli agenti sono intervenuti dopo alcune segnalazioni, in un paese della zona, hanno trovato l’animale denutrito e in condizioni igieniche pietose. «Un cane affamato e assetato» hanno detto gli agenti che hanno denunciato la ex proprietaria dell’animale, per abbandono e maltrattamenti. Si tratta di una donna sessantenne che si è giustificata dicendo che il cane veniva regolarmente nutrito.