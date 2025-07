«La moto era la sua passione». A Treviglio i funerali di Villa

«Quella per le moto era la sua grande e indescrivibile passione, coltivata fin da ragazzino, della quale non riusciva a fare a meno ma che purtroppo lo ha tradito».

A dirlo con la voce rotta dalla commozione è il fratello di Sergio Villa, il pensionato di 67 anni di Treviglio morto mercoledì sulla A14, tra i caselli di Rimini Sud e Riccione, dopo essere stato tamponato da un minivan, mentre in sella alla sua motocicletta viaggiava verso Vieste, in Puglia, per trascorrere le vacanze. Villa era originario di Pozzuolo Martesana, nel Milanese, ma aveva la residenza a Treviglio da 8 anni: dal 2016 era in pensione dopo aver lavorato come responsabile del magazzino in una multinazionale farmaceutica con filiale anche a Comazzo, nel Lodigiano.

«A Treviglio aveva comprato un’abitazione in via Deledda 2 – spiega il fratello Claudio di 73 anni –, ma solo da due anni, dopo la morte di nostra mamma, si era trasferito da Pozzuolo in pianta stabile. Claudio non era sposato e non aveva una compagna: dopo la pensione aveva concentrato ancor di più la passione per le moto; quella Suzuki V-Strom 1050 l’aveva acquistata un paio di anni fa e ne andava orgoglioso, tanto da venire a mostrarcela».

Le passioni per il tennis e la musica

Una passione alla quale affiancava quelle per il tennis e la musica. «Era stato uno dei fondatori del Tennis club del nostro comune d’origine ed era tesserato per quelli di Truccazzano e Treviglio – prosegue Claudio Villa –. Faceva parte del quartetto musicale “Smmal” nel quale suonava la chitarra. Ricorderò sempre Sergio come una persona molto dinamica, sportiva, generosa e socievole».

La salma di Sergio Villa è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria nell’obitorio dell’ospedale «Infermi» di Rimini, dove ieri si è recato il nipote Alessandro per il riconoscimento. «Per riportarla a Treviglio – fa sapere il fratello – dovremo attendere la prossima settimana. Non sappiamo la data esatta del funerale, che sarà celebrato a Treviglio nella basilica di San Martino. La tumulazione avverrà nel cimitero cittadino».