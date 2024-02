Ladri in azione a Verdellino e Ciserano: quattro negozi derubati

Sono quattro i negozi presi di mira dai ladri nella notte tra mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio tra Zingonia di Verdellino e Ciserano. Il primo colpo è stato messo a segno alla Periplo viaggi Bergamo, accessori e telefonia in piazza Affari a Verdellino: la banda ha divelto la saracinesca e sfondato il vetro della porta d’ingresso. All’interno sono stati razziati telefonini oltre al denaro in cassa per un danno complessivo tra bottino e danni di circa 4 mila euro.