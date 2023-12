Ladri bloccano la statale: fallisce il raid di cosmetici a Fornovo

Il copione è stato all’incirca lo stesso di quanto avvenuto a metà novembre alla «Cam» di Antegnate – dov’erano stati rubati abiti firmati per un milione di euro – e anche la banda potrebbe essere la stessa. Solo che nella tarda serata di giovedì 14 dicembre a Fornovo San Giovanni l’assalto all’«Art Cosmetics», azienda che produce cosmetici per i principali marchi del mondo, è andato male: l’irruzione della banda – almeno dieci i ladri in azione – è fallito per l’intervento di una guardia giurata. I malviventi avevano già pianificato tutto nei dettagli: la grossa azienda di cosmetici si trova sulla strada che porta dall’ex statale 11 Padana superiore, nel tratto tra Caravaggio e Mozzanica, verso l’abitato di Fornovo. Per poter agire in tutta tranquillità, i ladri avevano messo di traverso alcune auto – risultate poi rubate – proprio lungo la Padana superiore, a est e a ovest dell’imbocco della strada dove sorge il capannone di «Art Cosmetics». Erano le 22,30 di ieri sera e in questo modo chiunque percorreva l’ex statale 11 si trovava di fronte le auto di traverso e non poteva più proseguire.