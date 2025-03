L’allarme di un passante: «Un’auto nell’Adda». Ma è degli anni ’60

«Venite, affiora un’auto nell’Adda». Questa la segnalazione arrivata nel primo pomeriggio di giovedì 6 marzo al 112 da un passante che si trovava lungo via Alzaia, lungo l’Adda a Trezzo. Nel timore che ci fosse qualcuno nell’abitacolo, sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco di Dalmine e i sommozzatori di Treviglio, oltre all’elicottero dei pompieri decollato da Torino. In realtà i soccorritori si sono resi rapidamente conto che la vettura era una vecchia Bianchina, databile attorno agli Anni ’60 del secolo scorso. Un’auto completamente arrugginita, la cui presenza era già nota in quel tratto di fiume e che probabilmente verrà recuperata nei prossimi giorni quale semplice rottame. Giovedì, intanto, l’allarme è quindi rientrato.