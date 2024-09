Lastra di 100 quintali cade da un tir: «Ho visto il cavo cedere e ho premuto sull’acceleratore»

Tragedia sfiorata, nel pomeriggio di giovedì 12 settembre a Treviglio, dove un camion del trasporto eccezionale ha perso una maxi lastra in cemento di 100 quintali, che è pesantemente e rumorosamente caduta al suolo rischiando di schiacciare un’automobile con a bordo due coniugi cremonesi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30 all’altezza delle rotatoria di largo Dante, dove il mezzo pesante di una ditta di trasporti di Endine Gaiano – partito dal deposito di Castelverde (Cremona) e diretto verso Suisio – ha perso il suo carico per cause ancora in fase d’accertamento da parte della polizia locale di Treviglio, intervenuta per i rilievi del caso, oltre che per regolare l’intenso traffico.

Stando ad una prima ricostruzione, sembra che la lastra di cemento prefabbricata (alta 12,5 metri e larga 2,5, del peso di 10 tonnellate) non fosse correttamente ancorata all’autoarticolato. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di nazionalità romena, è risultato negativo all’alcol test. Nei suoi confronti la polizia locale procederà con le sanzioni previste dalla normativa in casi come questo.

«Abbiamo visto la morte in faccia, è un miracolo se siamo ancora vivi – racconta l'uomo alla guida dell'auto sfiorata dalla maxi lastra –. Stavamo viaggiando nella corsia accanto a quella dell'autoarticolato, quando ho visto un cavo del tir cedere e la lastra scivolare verso la mia auto, sfiorandola. D'istinto, in pochi secondi, ho accelerato con forza e solo in questo modo ho evitato che mia moglie ed io venissimo schiacciati. Appena sono sceso dalla macchina, ho fatto il segno della croce e detto una preghiera. Poteva essere una tragedia, siamo sopravvissuti davvero per miracolo».