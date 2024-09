Trasporto eccezionale perde una lastra da 100 quintali, strada chiusa oltre tre ore - Foto

Tragedia sfiorata a Treviglio nei pressi della rotonda di via Bergamo giovedì 12 settembre verso le 16.30. Un camion con un trasporto eccezionale ha perso parte del carico mentre stava affrontando una rotatoria. Il mezzo pesante di una ditta di Endine Gaiano si stava dirigendo a Suisio con un carico di due lastre di cemento da circa 100 quintali ciascuna .

La strada è stata chiusa per oltre 3 ore per spostare la lastra di quasi 15 metri e rimettere in sicurezza la carreggiata.