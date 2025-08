Le dieci auto bruciate a Pontirolo: «Controlli serali e telecamere»

Controlli serali della polizia locale, potenziamento del sistema di videosorveglianza e una lettera al prefetto. Queste le azioni che il Comune di Pontirolo Nuovo ha messo in campo per affrontare, per quanto di sua competenza, il caso delle auto bruciate sul territorio che, dopo l’ultimo caso del 21 luglio, sono salite a 10 in un anno e mezzo. La sindaca Erika Bertocchi le ha comunicate attraverso un video sulla pagina Facebook del Comune in cui interviene anche il comandante della polizia locale Michele Maltese.

La video sorveglianza

In apertura del video la prima cittadina dice di «comprendere bene la preoccupazione delle

Da sinistra il comandante Michele Maltese e la sindaca di Pontirolo Erika Bertocchi persone» per poi evidenziare «che si sta lavorando concretamente per fronteggiare una situazione del tutto straordinaria». Per individuare i responsabili degli incendi, Maltese rivela nel video che «da più di un anno sono in corso indagini approfondite gestite e coordinate dai carabinieri e dalla polizia giudiziaria, con il supporto della polizia locale». Ora però anche il Comune ha deciso di fare la sua parte a partire dal rafforzamento della presenza degli agenti della polizia locale anche in orario serale: «Ho chiesto ai nostri agenti – continua la prima cittadina – di effettuare servizi serali di pattugliamento del territorio comunale che stanno tuttora portando avanti. È un segnale concreto della nostra attenzione e della volontà di presidiare il territorio in modo efficace».

La lettera al Prefetto

La seconda azione è un aggiornamento, già effettuato, dei varchi agli ingressi del paese. «Abbiamo inoltre acquistato – aggiunge Bertocchi – una nuova telecamera che permetterà di monitorare un punto strategico visionando i passaggi dalla zona est alla zona ovest del paese». Come ultima azione la sindaca rivela infine di aver scritto al prefetto chiedendo di intensificare il supporto alle forze dell’ordine territoriali «per esempio aumentando la presenza di pattuglie e di agenti, anche in borghese, che possano contribuire alle indagini in modo decisivo». Il video si chiude con l’appello di Maltese alla popolazione «ad avere fiducia».

Le minoranze critiche