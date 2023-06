L’ex campione in guerra con la banca: «Quei tassi da usura»

L’ombra dell’usura sul tasso applicato dalla Bcc di Ghisalba, in seguito incorporata dalla Bcc dell’Oglio e del Serio, sui due mutui accesi nel gennaio 2010 da Renato Lamera per poter realizzare il centro di tiro a volo «Cieli aperti» a Cologno al Serio. Nella consulenza tecnica d’ufficio, disposta dal tribunale, il tasso soglia di riferimento utilizzato (quello variabile sui mutui ipotecari) era del 4,38%. «Avendo la banca applicato il tasso del 4,625 a entrambi i mutui oggetto di analisi fin dalla data di pattuizione – si legge nella relazione del Ctu – è da ritenersi che entrambi i mutui siano viziati da usura dalla data del 22 gennaio 2010 (data di pattuizione)». Nel dicembre 2015 le parti sottoscrissero un accordo per rinegoziare il mutuo, con la riduzione al 3,25% del tasso variabile che «non può considerarsi usuraio». Su queste percentuali si giocano milioni di euro, ma la questione principale su cui il giudice Francesca Bresciani dovrà esprimersi, è se il tasso inizialmente applicato dalla banca sui due mutui sia o meno usuraio.