Lite alla festa: ferito con un fendente un 34enne del servizio d’ordine

Lite degenerata in aggressione con coltello, venerdì sera in piazza Libertà, a Urgnano, mentre in tutto il centro storico era in corso la prima delle tre serate di «Fermento Festival» con quasi ottomila persone per le strade.

Ferito, fortunatamente in modo non grave, un 34enne di origine albanese che faceva parte del servizio d’ordine, il quale è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’aggressore, secondo quanto si è potuto apprendere, sarebbe un cittadino di origine etiope residente in paese, che già conosceva l’aggredito, e che è stato subito fermato e identificato dalle forze dell’ordine.

La ricostruzione della dinamica dell’accoltellamento

L’accoltellamento è avvenuto poco prima delle 22,30 nell’area di piazza dietro la chiesa parrocchiale, più defilata rispetto alla festa. Mentre in piazza Libertà c’erano musica dal vivo, ristoranti all’aperto e bancarelle (e a 200 metri di distanza, lungo il viale delle Rimembranze, stava per cominciare il concerto del Gemelli Diversi), i due uomini hanno cominciato a litigare. Gli animi si sono presto riscaldati, fin quando uno estratto il coltello colpendo il 34enne. Il ferito, per allontanarsi dal suo aggressore, è scappato sanguinante lungo via Locatelli, raggiungendo poi via delle Moie, la stradina che si immette sulla provinciale Francesca al confine con Cologno. E proprio in via delle Moie è stato dato l’allarme al 112, intervenuto prontamente con un’ambulanza della Croce Rossa di Urgnano, che era di servizio alla manifestazione. L’uomo, dopo una medicazione sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso Papa Giovanni dove è giunto attorno alle 23,15. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Urgnano, anch’essi già presenti nelle vicinanze, che hanno fermato l’accoltellatore.

Le parole del Sindaco