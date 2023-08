Lite a Cividate al Piano, 48enne ferito alla testa con un coltello

Momenti di concitazione lunedì 21 agosto dopo le 21,30 nel centro di Cividate: tutto per un litigio tra connazionali indiani culminato con un fendente alla testa.Tutto è avvenuto nel cortile di un caseggiato dove abitano diversi cittadini di nazionalità indiana. Per motivi in corso di accertamento, tra due coinquilini di 41 e 48 anni è nato un diverbio: il 48enne avrebbe sferrato un pugno al conoscente. In risposta il 41enne ha afferrato un coltello, vibrando un fendente che ha raggiunto alla testa il 48enne. Le grida hanno richiamato gente ed è scattata la richiesta di soccorsi. Sul posto le ambulanze della Padana Emergenza e della Croce rossa. Il 48enne ferito è stato portato all’ospedale di Chiari in codice giallo. Il 41enne invece ha riportato lievi contusioni. Sono intervenuti i carabinieri di Romano e Martinengo. Per i protagonisti della lite ci sarà una denuncia per lesioni.