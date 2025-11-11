L’ultimo saluto a Nicholas: «Continua a correre, pedalare e nuotare tra le stelle»

Il rombo dei motori, i fumogeni colorati e i palloncini volati in cielo: è l’ultimo saluto degli amici a Nicholas Ruggeri, il 17enne di Bolgare e atleta di triathlon, che ha perso la vita nel terribile schianto di venerdì sera a Palazzolo. Una folla commossa, familiari, compagni di classe e tutto il Feniks Team, questa mattina - 11 novembre - si è unita intorno al feretro con le parole più vere: «Non ti diremo mai addio, sarai sempre con noi. Continua a correre, pedalare e nuotare tra le stelle».