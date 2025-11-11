Burger button
Cronaca / Pianura
Martedì 11 Novembre 2025

L’ultimo saluto a Nicholas: «Continua a correre, pedalare e nuotare tra le stelle»

IL FUNERALE. A Bolgare tantissimi amici al funerale del 17enne morto in un incidente a Palazzalo. Palloncini bianchi in cielo, il rombo dei motori e i ricordi del giovane atleta di triathlon.

Monica Armeli
Monica Armeli

L’ultimo saluto a Nicholas Ruggeri, 17 anni di Bolgare
L’ultimo saluto a Nicholas Ruggeri, 17 anni di Bolgare

Il rombo dei motori, i fumogeni colorati e i palloncini volati in cielo: è l’ultimo saluto degli amici a Nicholas Ruggeri, il 17enne di Bolgare e atleta di triathlon, che ha perso la vita nel terribile schianto di venerdì sera a Palazzolo. Una folla commossa, familiari, compagni di classe e tutto il Feniks Team, questa mattina - 11 novembre - si è unita intorno al feretro con le parole più vere: «Non ti diremo mai addio, sarai sempre con noi. Continua a correre, pedalare e nuotare tra le stelle».

«Non ti diremo mai addio, sarai sempre con noi. Continua a correre, pedalare e nuotare tra le stelle»

Un addio carico di emozione. La chiesa parrocchiale era gremita. Il vicario don Davide Rovaris ha presieduto la celebrazione. Nelle sue parole l’invito a trasformare il dolore in memoria viva, «perché l’amore e la luce di Nicholas continuino a illuminare il cammino di chi resta».

Bolgare
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Sociale
Morte
Ciclismo
Sport
Triathlon
Nicholas Ruggeri
Monica Armeli
Davide Rovaris
Feniks Team