Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 14 Ottobre 2025

L’ultimo saluto a Yuri Ravizza: mercoledì il funerale del quarantenne morto in moto

IL LUTTO. Alle 9,30 nella parrocchiale di Urgnano i funerali di Yuri Ravizza: martedì 14 ottobre alle 17,30 la veglia di preghiera nella casa di via Ortensie 70.

Yuri Ravizza aveva 40 anni
Yuri Ravizza aveva 40 anni

Saranno celebrati mercoledì mattina alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Urgnano i funerali di Yuri Ravizza , il quarantenne di Urgnano che abitava a Ghisalba con la compagna Nicoletta e la figlia di dieci anni, morto per le ferite riportate nello schianto della sua moto Ducati contro un camper, sabato pomeriggio lungo la provinciale 117 che collega la Muratella con Basella, nel territorio di Cologno al Serio.

Il quarantenne ha donato gli organi : la salma è composta nella casa di famiglia a Urgnano, in via delle Ortensie 70, dove abita il papà Battista (la mamma era scomparsa tre anni fa). Martedì pomeriggio, alle 17,30, è prevista una veglia di preghiera alla camera ardente. Domani, al termine della Messa, il feretro verrà portato al tempio crematorio di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urgnano
Bergamo
Cologno al Serio
Ghisalba
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Salute
Medicina
Sociale
Morte
Tempo libero
automobili
Yuri Ravizza
Ducati