L’ultimo saluto a Yuri Ravizza: mercoledì il funerale del quarantenne morto in moto

Saranno celebrati mercoledì mattina alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Urgnano i funerali di Yuri Ravizza , il quarantenne di Urgnano che abitava a Ghisalba con la compagna Nicoletta e la figlia di dieci anni, morto per le ferite riportate nello schianto della sua moto Ducati contro un camper, sabato pomeriggio lungo la provinciale 117 che collega la Muratella con Basella, nel territorio di Cologno al Serio.

Il quarantenne ha donato gli organi : la salma è composta nella casa di famiglia a Urgnano, in via delle Ortensie 70, dove abita il papà Battista (la mamma era scomparsa tre anni fa). Martedì pomeriggio, alle 17,30, è prevista una veglia di preghiera alla camera ardente. Domani, al termine della Messa, il feretro verrà portato al tempio crematorio di Bergamo.