Malore, 25enne si ribalta con l’auto in un campo ad Arzago

Colto da malore, finisce fuoristrada e si ribalta con la sua auto. È successo il 4 novembre, poco dopo le 13.30, lungo l’ex statale 472 Bergamina, non lontano dal confine con Agnadello e la provincia di Cremona, un tratto di strada già noto per essere stato teatro di diversi incidenti, alcuni dei quali anche molto gravi.

Un venticinquenne residente a Pandino, che procedeva lungo la Bergamina in direzione sud, verso Lodi, alla guida di un Nissan Juke, ha perso il controllo del suv, sul quale viaggiava da solo. L’auto è finita sul ciglio della strada, ha urtato una chiusa e si è ribaltata nel terreno adiacente la carreggiata. Immediati i soccorsi.

Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio, un’automedica del 118 di Treviglio, una pattuglia dei carabinieri di Caravaggio ed una squadra dei Vigili del fuoco di Treviglio.