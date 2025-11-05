Malore, 25enne si ribalta con l’auto in un campo ad Arzago
L’INCIDENTE. L’incidente alle 13.30 sulla ex statale Bergamina, chiusa al traffico per due ore. Il giovane estratto dai Vigili del fuoco
Colto da malore, finisce fuoristrada e si ribalta con la sua auto. È successo il 4 novembre, poco dopo le 13.30, lungo l’ex statale 472 Bergamina, non lontano dal confine con Agnadello e la provincia di Cremona, un tratto di strada già noto per essere stato teatro di diversi incidenti, alcuni dei quali anche molto gravi.
Un venticinquenne residente a Pandino, che procedeva lungo la Bergamina in direzione sud, verso Lodi, alla guida di un Nissan Juke, ha perso il controllo del suv, sul quale viaggiava da solo. L’auto è finita sul ciglio della strada, ha urtato una chiusa e si è ribaltata nel terreno adiacente la carreggiata. Immediati i soccorsi.
Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio, un’automedica del 118 di Treviglio, una pattuglia dei carabinieri di Caravaggio ed una squadra dei Vigili del fuoco di Treviglio.
Quando i soccorritori sono arrivati il ragazzo era ancora nell’abitacolo della Nissan, svenuto. Inizialmente si era temuto il peggio. Estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, è stato stabilizzato dal personale della Cri e trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il soccorso stradale Scaramuzza di Rivolta d’Adda si è occupato della rimozione dell’auto. La strada è rimasta chiusa al traffico per quasi due ore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA