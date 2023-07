Maltempo anche in serata, alberi caduti e allagamenti nella Bassa - Foto

Ancora maltempo. Dopo la difficile mattinata con grandinate, vento e pioggia in tutta la provincia, nella serata di venerdì 21 luglio un’altra perturbazione è passata sulla Bergamasca da Est verso Ovest, in particolare nella zona della Bassa, dove a partire dalle 21 circa sono stati segnalati allagamenti di strade, sottopassi e campi, oltre ad alberi caduti. Decine le chiamate ai vigili del fuoco e gli interventi nel corso della serata.

A Treviglio, dove già in mattinata erano state pesanti le conseguenze del maltempo, in serata sono stati segnalati problemi di viabilità al sottopasso Same, viale Piave, via Aldo Moro, via Canonica, via Vespucci, rotatoria Largo Vittorio Emanuele. A Bariano segnalati blackout elettrici nel centro storico e altre zone del paese tra le 21 e le 22.