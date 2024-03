Maltempo in Bergamasca, alberi sradicati in pianura. Sul lago ormeggi a rischio. Meteo in miglioramento da martedì - Foto

Il forte vento sradica degli alberi nella Bassa

Alla pioggia degli ultimi giorni, nella Bassa si è aggiunto anche il vento. Fortunatamente i danni sono stati limitati, ma si segnalano alberi sradicato e qualche cartello abbattuto. Non si evidenziano significativi disagi alla circolazione stradale nella giornata di domenica 10 marzo. I volontari della protezione civile hanno monitorato le zone più a rischio come, ad esempio, via Marco Secco d’Aragona, a Calcio, dove a causa delle raffiche di vento un albero è caduto danneggiando una panchina di cemento. Non si segnalano feriti.