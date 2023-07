Maltempo, si contano i danni. Tetto scoperchiato a Romano: 8 persone fuori casa

Nella tarda serata di venerdì 21 luglio il maltempo ha causato danni anche a Romano di Lombardia dove, verso le 22,30, il vento ha scoperchiato circa 30 metri quadrati del tetto di una palazzina in via San Giorgio.

I residenti sono stati evacuati. Sul posto i vigili del fuoco, con le forze dell’ordine e il sindaco Sebastian Nicoli che ha seguito le operazioni. I pompieri con l’autoscala hanno raggiunto la sommità della casa, mettendo in sicurezza il tetto. Gli stessi pompieri hanno utilizzato per le operazioni di controllo interno anche un’unità cinofila.

Otto fuori casa

Sono otto le persone, tra le quali quattro minorenni, evacuate dallo stabile. La mamma marocchina e i suoi figli, che vivevano nell’abitazione dell’ultimo piano, sono stati ospitati in un appartamento messo a disposizione dalla Caritas su interessamento dei Servizi sociali comunali. Gli altri tre inquilini che si trovavano nei rispettivi alloggi – si tratta di un italiano e due albanesi – sono stati ospitati da conoscenti, in quanto la palazzina dichiarata inagibile. Con le tegole strappate dalla furia del vento, l’acqua piovana si è infiltrata finendo sulla soletta del solaio, penetrando poi nell’appartamento sottostante della famiglia marocchina, quindi in quelli al piano inferiore. L’allarme è stato lanciato dagli stessi inquilini.

Nei prossimi giorni la conta dei danni, come succederà in tutta la provincia, colpita pesantemente dal vento e dalla grandine delle ultime ore. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente da venerd’ mattina e anche sabato sono intervenuti: a Covo, Verdello, Caravaggio, Treviglio e Romano per allagamenti, numerosi alberi pericolanti e per verificare la situazione di alcuni edifici a rischio dopo il maltempo; a Paladina, Stezzao e Rivolta per soccorrere una persona. Controllo di edifici anche a Fornovo e Casirate.