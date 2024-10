Martinengo: arrestato ed espulso un 44enne per maltrattamenti all’ex moglie

I carabinieri, all’inizio di agosto, hanno arrestato un uomo di 44 anni, di nazionalità indiana e residente a Martinengo, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bergamo. L’uomo era stato già denunciato dalla moglie nel 2017 per maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla sua dipendenza dall’alcol.