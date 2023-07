Medico morto nell’auto carbonizzata: da un mese era in servizio a Pontirolo. «Lavorava anche molto più del dovuto»

Francesco Randon

Randon aveva affiancato i nuovi medici già in servizio, Rassoul Ansarin e Marco Colombo, e i cittadini (alcuni anche di Canonica d’Adda) rimasti senza medico gli erano stati in automatico aggiunti come pazienti. Padovano, dove risultava ancora avere la residenza, lascia moglie e una figlia. Per qualche tempo aveva lavorato come medico di base a Berzo San Fermo e Borgo di Terzo, poi aveva partecipato a un concorso e da fine maggio era operativo a Pontirolo. «Era sempre molto disponibile con tutti e non guardava mai l’orario – aggiunge Breviario –: per quel poco che ho potuto conoscerlo, mi è sembrato davvero affabile. Proprio questa mattina mi aveva risposto a una mail per l’aggiunta di alcuni pazienti di Fara d’Adda». E proprio a Fara era domiciliato da poche settimane.