Milano, tre arresti per spaccio di cocaina. Anche un pensionato bergamasco

L’operazione

A seguito di un’attività investigativa, gli agenti della squadra mobile milanese si sono appostati all’esterno dell’abitazione in uso a uno dei due stranieri, a Carugate. Dopo averlo visto uscire, a bordo di un’auto, è giunto sul posto il bergamasco, locatario dell’appartamento. I poliziotti lo hanno seguito e poi fermato nel garage dello stabile, dove è stato trovato in possesso di 820 euro in contanti e del mazzo di chiavi di un appartamento a Levate.

In quello di Carugate, intanto, sono stati sequestrati otto panetti di cocaina per oltre nove chili, di cui sette nascosti in uno zaino e altri sotto il divano. In camera da letto, invece, 7mila euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. A Levate, successivamente, sono stati invece rinvenuti altri 2 chili di cocaina in diversi involucri.