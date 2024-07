Minacce, percosse, rapine: arrestati due diciassettenni a Treviglio

Nella giornata di giovedì 25 luglio, gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Treviglio hanno arrestato due diciassettenni, per i quali il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha disposto rispettivamente la custodia in carcere e la permanenza in casa.

Particolarmente gravi i fatti contestati al giovane tradotto presso il Beccaria di Milano: nei mesi scorsi aveva preso di mira un altro minore, vessandolo con aggressioni fisiche e rapine, avvenute in luoghi come l’oratorio, per strada e nelle stazioni ferroviarie sul percorso tra casa e scuola. Erano seguite minacce, anche a mezzo social, e percosse per evitare di essere denunciato, innescando nella vittima un grave stato d’ansia e un fondato timore per la propria incolumità, fino a costringerlo a modificare le proprie abitudini di vita e a non recarsi mai al pronto soccorso per farsi refertare le lesioni subite. L’autore è arrivato a estendere le minacce persino al padre della vittima. Azioni commesse con il supporto di altri minori, deferiti per i singoli episodi all’Autorità Giudiziaria.

I due giovani arrestati si sono resi responsabili, in concorso, anche di una rapina nel centro di Treviglio ai danni di un altro ragazzo, minacciato con un coltello.

Inoltre, il minore condotto in carcere risulta destinatario di un avviso orale del Questore di Bergamo, notificato a lui e ai genitori, in quanto responsabile di una serie di reati commessi ai danni di altri minori in alcuni paesi della bassa, tra cui Treviglio, Caravaggio, Romano di Lombardia. Dovrà rispondere anche del reato di porto abusivo di armi, essendo stato trovato in possesso di un coltello.