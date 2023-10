Morto d’infarto in azienda, venerdì i funerali a Grassobbio

Luca Beretta, che abitava proprio a Grassobbio, lascia nel dolore la moglie Lara, i figli Riccardo e Federico, la mamma Graziella, il papà Rino, le sorelle Paola e Roberta, i suoceri Marisa ed Emilio. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di martedì nella ferramenta di famiglia, in via XXV Aprile a Grassobbio, nella zona industriale. A trovare Luca Beretta ormai senza vita è stato il padre, che si è recato in azienda non riuscendo a contattarlo. Immediato a quel punto l’allarme al 112: sul posto sono arrivati i mezzi del 118, l’automedica e l’ambulanza, ma per il quarantacinquenne non c’è stato nulla da fare. Il malore che ha stroncato in pochi minuti Beretta è stato improvviso e pare non preceduto da alcun sintomo: il quarantacinquenne era molto legato al suo mestiere e spesso si intratteneva nell’officina fondata dal padre anche ben oltre il consueto orario di lavoro, proprio come avvenuto anche nel pomeriggio di martedì.